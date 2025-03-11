聯合國官員呼籲允許人道主義援助進入加沙

中評社北京3月11日電／據新華網報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）主任專員菲利普·拉扎裡尼10日說，允許人道主義援助進入加沙至關重要，以維持加沙地帶停火協議第一階段取得的進展並滿足人們的基本需求。



拉扎裡尼當天在日內瓦舉行的聯合國新聞例會上說，以色列禁止人道主義援助和商業物資進入加沙地帶已近10天，這一決定威脅加沙平民的生命和生存。



拉扎裡尼還說，自1月底以色列禁止近東救濟工程處運營的法案生效以來，該機構對巴勒斯坦難民的公共服務面臨崩潰，這將導致巴勒斯坦被占領土出現危險真空，並給約旦、黎巴嫩和敘利亞帶來衝擊。他強調，突然解散救助巴勒斯坦難民的機構只會加深難民的苦難，不會改變他們的難民身份。



拉扎裡尼指出，以色列安全部隊在約旦河西岸大規模拆除建築，導致約4萬名巴勒斯坦難民無處可去，造成自1967年以來約旦河西岸地區巴勒斯坦人最大規模的流離失所。



以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）1月15日達成加沙地帶停火協議，第一階段從1月19日至3月1日。第二階段停火談判原定2月3日開始，但雙方一直未舉行實質性談判。以色列總理辦公室3月2日發表聲明說，自即日起，以色列將暫停允許一切物資進入加沙地帶。



近東救濟工程處成立於1949年，主要負責向約旦河西岸、加沙地帶以及約旦、敘利亞和黎巴嫩的巴勒斯坦難民提供人道主義救助、教育和醫療等服務。去年10月底，以色列議會通過兩項法案，禁止該機構在以境內運營，並斷絕以方與該機構的官方接觸。