菲律賓前總統杜特爾特被拘留

中評社北京3月11日電／據新華網報導，菲律賓媒體11日報導，前總統杜特爾特當天從境外返回抵達馬尼拉國際機場後被警方拘留。



菲律賓媒體表示，國際刑警組織此前根據國際刑事法院的逮捕令，對杜特爾特發出了紅色通緝令。



菲律賓於2019年正式退出國際刑事法院。



杜特爾特擔任菲律賓總統期間發起反毒戰爭，在菲律賓國內外引發高度關注。