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美一架醫用直升機墜毀致3人遇難
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2025-03-11 18:19:57
中評社北京3月11日電／據新華網報導，美國南部密西西比州地方官員10日說，一架醫用直升機當天在該州麥迪遜縣墜毀，機上3人遇難。
綜合美國媒體報導，這架飛機完成運送患者任務後，返回時在一片林木茂密的區域墜毀，飛機上一名飛行員和兩名醫務工作人員遇難。密西西比大學醫療中心證實，飛機墜毀時沒有搭載患者。
美國聯邦航空管理局已就飛機失事原因展開調查。
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