美一架醫用直升機墜毀致3人遇難

中評社北京3月11日電／據新華網報導，美國南部密西西比州地方官員10日說，一架醫用直升機當天在該州麥迪遜縣墜毀，機上3人遇難。



綜合美國媒體報導，這架飛機完成運送患者任務後，返回時在一片林木茂密的區域墜毀，飛機上一名飛行員和兩名醫務工作人員遇難。密西西比大學醫療中心證實，飛機墜毀時沒有搭載患者。



美國聯邦航空管理局已就飛機失事原因展開調查。