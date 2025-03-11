烏克蘭對俄無人機襲擊已致2死18傷

中評社北京3月11日電／據央視新聞報導，俄羅斯衛生部11日通報稱，烏克蘭無人機襲擊導致莫斯科州18人受傷，2人死亡。



俄羅斯國防部當天通報，自當地時間11日凌晨起，俄軍防空系統共擊落337架無人機，其中莫斯科州91架、庫爾斯克州126架、布良斯克州38架、別爾哥羅德州25架、梁贊州22架、卡盧加州10架、利佩茨克州和奧廖爾州各8架、沃羅涅日州6架、下諾夫哥羅德州3架。



當地媒體援引俄國防部的數據稱，這是2025年規模最大的一次烏方無人機襲擊。