北京11日達中度污染水平 傍晚起受沙塵影響

中評社香港3月11日電／據北京市生態環境、氣象兩部門介紹，北京11日繼續處於PM2.5污染過程，污染程度達到中度污染水平。受上游沙塵傳輸和大風共同影響，預計今天傍晚至夜間，北京將有沙塵天氣，明天上午局地仍有揚沙。



新華社報導，北京市生態環境監測中心介紹，在不利擴散氣象條件和區域性污染作用下，北京市自8日起PM2.5濃度逐漸積累升高，10日晚間20時起PM2.5濃度上升至中度污染水平。11日早8時，濃度為147微克每立方米，為中度污染水平，部分地區已達到重度污染。預計11日晚間，京津冀擴散條件好轉，PM2.5污染將有所改善。



北京市氣象台11日14時00分發布沙塵藍色預警信號：受上游沙塵輸送影響，預計11日傍晚前後至12日上午，北京市有沙塵天氣，請注意防範。另據北京市生態環境監測中心發布的預報結果：較強沙塵天氣預計將於11日晚間伴隨西北風抵達北京市，11日夜間為沙塵對空氣質量影響最明顯時段。本次外來沙塵範圍大、程度重，從北京過境時間較長，PM10將達到較高濃度水平。12日傍晚前後，外來沙塵對北京PM10影響逐漸減弱。12日夜間，隨著西北風持續作用，預計北京空氣質量可改善至優良水平。



相關部門提示，霧霾與沙塵天氣對交通運輸存在不利影響，同時將影響老人、兒童及患有呼吸道過敏性疾病人群身體健康，建議相關部門加強防範，並對群眾做好防範提示。沙塵天氣通常伴有大風，需高度重視室外搭建物和廣告牌安全。此外，也應對牛、羊等牲畜及農業設施採取保護措施，避免造成損失。