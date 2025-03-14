方舟答中評：報告體現香港憲制秩序的完善

香港一國兩制研究中心研究總監方舟（中評社資料圖） 中評社香港3月14日電（記者 段曉魯）香港一國兩制研究中心研究總監方舟接受中評社記者採訪，就政府工作報告涉港部分予以解讀。他表示，在愛國者治港政治制度完善之前，很多東西沒有很好的貫徹落實，但通過一系列的立法和改革，可以說現在特區的憲制秩序已經得到完善，過去香港有些片面理解，把基本法認為是香港的小憲法，其實整個香港的憲制秩序是憲法和基本法共同構成特別行政區的憲制秩序。



方舟表示，香港現處在由亂轉治到由治及興的過程，政府工作報告涉港部分與以往的內容大部分一樣。這次報告中也有幾個新的表述，其中一個是“深化國際交往合作”，這個是跟更好的融入國家發展大局一體兩面的。現在國家正處於國內國際兩個大變局之下，從國際大變局來說，美西方對中國封鎖打壓，在內部來說，從傳統的發展模式到以創新為核心的高質量發展模式，也在經歷發展模式的轉變。



方舟表示，在這個情況下，香港作為國家的特別行政區要更好地發揮其特殊作用，因為香港長期實行資本主義制度，並且是國際的自由港，這樣的特殊角色，香港要去配合國家的發展大局，最重要的是發揮香港在國際聯繫方面的特殊優勢，所以這一次把“深化國際交往合作”單獨提出來。在三中全會的表述也是要香港建立國際人才高地，這些都是因為香港是一個有國際聯繫的城市，並且是為國家發揮特殊作用的地方。香港已經是一個國際金融中心，但是未來要在推動國家金融現代化建設方面作出貢獻，尤其是在推動人民幣國際化方面，要發揮更大的作用，特別是作為離岸人民幣中心的功能要更加發揮好，使人民幣成為國際上的投資貨幣，就是香港的一個重要使命。



方舟指出，香港作為傳統貿易及航運中心，現在也在發生深刻的變化，過去是面向歐美市場、以中國為生產基地的貿易航運模式，但隨著雙循環的發展，現在更多的是中國內地企業在香港設立平台進入國際市場，在資金管理及供應鏈管理上，為國家走出去服務的平台。此外，香港應發揮好建立國際人才高地的使命，尤其是在中美科技競爭下，如何利用好香港這個平台，為國家在科技自立自強方面發揮香港的獨特作用。科技最重要的是人才，香港這個平台對吸引國際人才可發揮特殊作用，同時香港要主動配合國家的科技戰略，並且與國家關鍵科技產業相結合。尤其是鼓勵以香港為平台設立科技研發中心，用這些科技研發中心來吸引國際人才，這也是香港發展北部都會區的重要使命，我們說的“南金融北創科”就是在靠近內地的地方，發展創新科技產業為核心的香港新城市中心，這事實上也是在服務國家科技戰略的重要考慮。

