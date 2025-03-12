自然資源部長關志鷗：堅決守住守好耕地紅線

自然資源部部長關志鷗（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）十四屆全國人大三次會議3月11日下午舉行第三場“部長通道”集中採訪活動，自然資源部部長關志鷗回答記者提問時表示，耕地保護是一項系統工程，既需要用“長牙齒”的硬措施堅決遏制違法占地，又需要全社會共同樹立節約集約的意識，從源頭上少占或不占耕地。他指出，要統籌耕地保護和鄉村生態治理，通過科學規劃，再現鄉村美景，讓欣賞田園風光、想起小時候的味道成為百姓生活的新時尚。



關志鷗表示，耕地保護是國之大者，事關糧食安全、事關民生福祉。黨的十八大以來，經過全社會的共同努力，我們牢牢守住了18億畝的耕地紅線，為糧食連續豐收提供了重要支撐。今年政府工作報告和中央1號文件對耕地保護都提出了明確的要求，我們要認真抓好落實，特別是要全面提升數量、質量、生態相結合的耕地保護效能。重點要做好三件事：



第一，要穩數量、強監管。要以國土空間規劃確定的耕地保有量為目標，加快構建耕地保護一張圖管理體系，通過落地上圖、以圖管地，推動耕地保護向數智化轉型，切實做到心中有數、心裡有底。同時，要強化占補平衡管理，明確占補平衡的空間，拓展占補平衡的來源，確保占一畝補一畝，確保耕地補足補優。在工作中要嚴防占多補少、占優補劣、弄虛作假。



第二，要提質量、優布局。根據國土空間規劃的總體布局，結合規劃實施評估監測情況，要對現有耕地因地制宜進行綜合整治，合理調入適合耕種的優質土地，有序調出不穩定耕地，進一步優化耕地的空間布局，進一步增加優質耕地的比例。在過程中我們要特別把黑土地保護好，使之成為耕地保護中的“優等生”。



第三，要優生態、惠民生。要把耕地放在山水林田湖草沙生命共同體這一層面進行一體化保護和系統治理，堅持以水定地，宜耕則耕、宜林則林、宜草則草、宜沙則沙。要統籌耕地保護和鄉村生態治理，通過科學規劃，再現鄉村美景，讓欣賞田園風光、想起小時候的味道成為百姓生活的新時尚。同時，耕地保護也連著民心，我們要及時糾正個別地方在工作中出現的損害群眾利益、破壞生態的行為，切實保護農民利益，切實維護生態安全。



關志鷗指出，耕地保護是一項系統工程，既需要用“長牙齒”的硬措施堅決遏制違法占地，又需要全社會共同樹立節約集約的意識，從源頭上少占或不占耕地。同時，我們也要自覺接受媒體監督，以更加務實的措施堅決守住守好18億畝耕地紅線，讓中國飯碗端得更穩、更牢。

