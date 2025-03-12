文旅部長孫業禮：文旅業一定能成為支柱產業

文化和旅遊部部長孫業禮（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）十四屆全國人大三次會議3月11日下午舉行第三場“部長通道”集中採訪活動，文化和旅遊部部長孫業禮在通道上就如何將文化旅遊業培育成支柱產業分享觀點。



孫業禮表示，習近平總書記和黨中央非常重視文化旅遊業的發展，去年黨中央批准召開全國首次旅遊發展大會，習近平總書記作出重要指示，賦予旅遊業新興的戰略性支柱產業的定位。去年在多地考察的時候，習近平總書記也反復強調要把文化旅遊業培育成為支柱產業，這對於文化和旅遊部門、對於文化和旅遊業界來說，我們深受鼓舞、倍感振奮。我們理解，這是習近平總書記深刻洞察近代以來各國走向現代化特別是發達國家走向現代化的規律，深入分析我們國家經濟社會發展的大勢，得出的科學論斷。



“觀察世界上各國走向現代化，特別是發達國家走向現代化的歷程，文化和旅遊產業都起了非常重要的支撐作用。直到現在，一些發達國家文化和旅遊產業在國民經濟的占比也還是很高的，有的發達國家可能占比都超過了20%。”孫業禮說，我們國家文化產業和旅遊產業增加值占GDP的比重分別都超過4%，不到5%，應該說有了很好的基礎，但是也還有很廣闊的空間。



孫業禮表示，從我們國家經濟社會發展的趨勢來看，消費的帶動作用越來越強，當下制約我國經濟發展的一個非常重要的因素就是消費不足。怎麼擴大消費呢？文化和旅遊可以說是大有可為。文化和旅遊消費群體多元、場景豐富、鏈條很長，可以說幾乎沒有增長的天花板，文化和旅遊消費在擴大消費方面確實大有可為。深入學習領會總書記的重要論述，我們覺得這個時候提出來把文化旅遊業培育成支柱產業，對於推動我們國家高質量發展，應該說是恰逢其時、意義重大。



孫業禮說，在學習過程中，對於如何把文化和旅遊產業培育成為支柱產業，我們有了一些體會，逐步明確了一些工作的著力點。

