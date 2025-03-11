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特朗普發帖支持馬斯克：明早就去買輛特斯拉
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2025-03-11 18:21:06
中評社北京3月11日電／據大公文匯網報導，當地時間3月10日，美國總統特朗普在社交媒體發文表達對馬斯克的支持。他寫道：對共和黨人、保守派和所有美國人來說，馬斯克正全力以赴幫助我們的國家而且做得非常出色，但“激進的左翼瘋子們”卻試圖非法串通抵制特斯拉，以攻擊和傷害馬斯克以及他所代表的一切。“不管怎樣，我明早都要買一輛全新的特斯拉，以示對馬斯克的信任和支持——他是個真正偉大的美國人。”
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