美股標普指數市值比上月峰值減少4萬億美元

中評社北京3月11日電／據央視網報導，美國股市三大股指10日繼續下跌。其中，標準普爾500指數市值自上月19日創歷史高位以來，已下跌約8.6%，市值蒸發4萬億美元。



當天，標普500指數下跌2.7%，創今年迄今最大單日跌幅。納斯達克綜合指數下跌4%，創2022年9月以來最大單日跌幅。道瓊斯工業平均指數下跌2.08%。



路透社報導，投資者擔心美國關稅政策引發美國經濟衰退，是引發美股持續下跌的主要原因。



主營金融咨詢和資產管理的拉扎德有限責任公司首席執行官彼得·歐爾薩格說，美國與加拿大、墨西哥和歐洲之間關稅戰引發的不確定性，正促使“企業董事會和高管重新考慮今後路徑”。



美國達美航空公司10日把今年第一季度利潤預期下調一半，致其股價在當天盤後交易中下挫14%。達美航空首席執行官埃德·巴斯蒂安將這次下調歸咎於美國經濟不確定性。



白宮10日淡化美股持續下跌影響。一名要求匿名的白宮官員當天對媒體記者說，就美國中長期經濟狀況，美國企業界近期的表現比投資者當下在股市的非理性拋售更有意義。



貝爾德私人財富管理公司的投資策略師羅斯·梅菲爾德說，美國政府對美股下跌的容忍度貌似變得更高，甚至可能容忍經濟衰退發生，以期實現更大目標，“這為華爾街敲響警鐘”。