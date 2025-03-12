國家體育總局局長高志丹：體育改革尋新突破

國家體育總局局長高志丹（中評社 海涵攝） 中評社北京3月12日電（記者 海涵）國家體育總局局長高志丹3月11日在十四屆全國人大三次會議舉行的第三場“部長通道”集中採訪活動上表示，要在體育改革上尋求新突破，使中國體育更具人民性、時代性、競爭力。



高志丹說，在黨中央、國務院堅強領導和全國人民的大力支持下，巴黎奧運會上，我國體育健兒取得了境外參賽最好成績，充分彰顯了新時代中國精神、中國力量、中國形象，我們也特別關注到在媒體的廣泛報導和社會各界的關注中，運動員所展現出的體育精神、文化素養和個人魅力，與他們取得的優異成績一樣，受到了高度的重視和點贊，可以說是使國家的自信和形象得到了充分的展示，也是新時代國家發展的縮影，印證了“國運興則體育興、國家強則體育強”。



高志丹說，習近平總書記指出，體育是提高人民健康水平的重要途徑，是滿足人民群眾對美好生活向往、促進人的全面發展的重要手段，是促進經濟社會發展的重要動力，是展示國家文化軟實力的重要平台。我們不僅要在競技體育領域奮勇爭先、為國爭光，更要發揮好體育的多元價值和功能，服務人民健康、惠及經濟社會和民生。錨定2035年建成體育強國的奮鬥目標，再接再厲、改革創新，譜寫體育事業發展的新篇章。



高志丹表示，我們要在體育改革上尋求新突破。黨的二十屆三中全會作出完善全民健身公共服務體系、改革完善競技體育管理體制和運行機制的戰略部署，政府工作報告也對體育改革提出了要求，我們正在積極研究制定體育強國建設指標體系和深化體育改革的有關方案，著力打造“全國一盤棋”建設體育強國的新格局。通過深化體育改革，為群眾提供更高水平的體育公共服務和產品，建立更有利於提升競技體育水平的新型舉國體制，構建科學規範、運行高效、充滿活力的體育治理體系，讓宏觀政策更完善、治理體系更現代、市場機制更靈活、服務保障更充分、地域特色更鮮明，使中國體育更具人民性、時代性、競爭力。

