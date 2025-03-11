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烏克蘭代表團在沙特已就位 準備會談
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2025-03-11 17:48:41
中評社北京3月11日電／據央視新聞報導，當地時間3月11日，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克在社交媒體上發文稱，在沙特的烏克蘭代表團已經就位，正在為會談做準備。他表示，“將捍衛烏克蘭的利益，明確結束戰爭的願景，將與美國進行有效合作。”
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