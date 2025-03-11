雄安新區：匯聚科創要素資源，打造創新高地

中評社北京3月11日電／據新華社報導，“小德，請把數字4放在數字3上。”梅卡曼德（北京）機器人科技有限公司總裁辦公室負責人張丹的“指令”剛說完，機器人就伸出手臂，精準抓起寫有數字“4”的小木塊，叠放在寫有數字“3”的小木塊上。作為國家級高新技術企業和專精特新“小巨人”企業，梅卡曼德的主打技術是為工業機器人裝上“眼睛”和“大腦”，使其操作更智能、更高效。



將總部搬到雄安新區後，梅卡曼德成為落戶雄安的第一家獨角獸企業。這家公司與雄安集團、科大訊飛等多家企業共同發起成立雄安新區中關村機器人產業聯盟，加強產業鏈上下游交流合作。“目前，公司業務覆蓋中美日韓德等50多個國家和地區。我們將持續深耕前沿技術，推動‘AI＋機器人’等產業發展，服務全球客戶。”張丹說。



梅卡曼德是雄安新區集聚高端高新產業的一個案例。錨定打造貫徹新發展理念的創新發展示範區，雄安聚焦新一代信息技術、人工智能、新材料等產業鏈，加速集聚科創要素資源，培育發展新質生產力，努力打造新時代創新高地和創業熱土。



雄安新區中關村科技園開園一年多來，已吸引140多家企業入駐，其中既有行業龍頭企業和專精特新“小巨人”企業，也有一批高成長性的科技型企業。入駐企業主要聚焦新一代信息技術、現代生命科學和生物技術、空天信息、高端裝備、新材料等前沿產業，集聚效應越來越明顯。



雄安新區中關村科技園總經理劉晶晶表示，針對科創企業面臨的“政策不會用、資源找不到”等難題，園區構建了“一名招商人員＋一名產業服務人員＋一名物業服務人員”多對一的服務體系，主動瞭解企業訴求，幫助解決難題。入駐企業積極投身創新研發，已投入超億元建設創新平台，主導制定了6項國家標準，新增120餘項知識產權，2024年產值超4億元。



走進雄安重大裝備金屬新材料研究院有限公司，金屬3D打印機全速運轉，一批新設備正在有序調試運行。位於雄安科創中心中試基地內的定制園區裡，增材製造產業加快培育發展，為雄安新區新材料產業注入新動能。