敘利亞結束軍事行動　承諾嚴懲殺害平民凶手

中評社北京3月11日電／據新華網報導，敘利亞過渡政府10日宣布結束在拉塔基亞、塔爾圖斯兩省針對前巴沙爾·阿薩德政權“殘餘勢力”的大規模軍事行動。面對輿論批評衝突導致逾千人死亡，過渡總統艾哈邁德·沙拉承諾嚴懲凶手。



指認外部勢力介入



按照敘過渡政府的說法，內政部安全部隊6日在地中海沿岸的拉塔基亞省遭忠於前政權的武裝人員襲擊。事發後，過渡政府向拉塔基亞省及鄰省塔爾圖斯省增派武裝力量，在多個城鎮展開大規模行動。



過渡政府國防部10日宣布，在上述兩省的軍事行動結束。總部設在英國的“敘利亞人權觀察組織”同日說，連日來的衝突造成至少973名平民、250多名阿拉維派武裝人員以及230多名政府安全部隊人員死亡。



沙拉指認前政權“殘餘勢力”在“外部勢力”支持下圖謀讓敘利亞重陷內戰並分裂國家。他宣布成立委員會展開調查，承諾將“毫不留情地追究任何參與殺害平民者或越權行事者的責任”，哪怕是他的盟友。



敘利亞阿拉伯通訊社報導，過渡政府國防部10日逮捕兩人，移交軍事法庭。有視頻顯示，這兩人在一個沿海村莊“以血腥方式侵犯平民”。



當地居民驚魂未定



拉塔基亞、塔爾圖斯兩省主要是什葉派分支阿拉維派穆斯林聚居地，也是同屬這一派別的阿薩德家族的發跡地和大本營，大量前政權官員和軍人出身於此。



在拉塔基亞省傑蔔萊市，一名居民含淚向法新社記者講述，本月6日以來，他的家人和朋友中已有50多人遭到殺害。施暴者“用推土機把屍體堆在一塊兒，埋在亂葬坑”。