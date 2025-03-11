中評社北京3月11日電／據新華社報導，專訪：中國大力發展新質生產力意義重大——訪《哈薩克斯坦實業報》總編輯科爾茹姆巴耶夫



《哈薩克斯坦實業報》總編輯謝裡克·科爾茹姆巴耶夫日前在接受新華社記者專訪時表示，中國大力發展新質生產力，將進一步推動中國經濟高質量發展，為世界經濟增長注入新動能。



科爾茹姆巴耶夫認為，在世界經濟復甦乏力的背景下，中國經濟頂住壓力克服困難，運行總體平穩、穩中有進，發展新質生產力在其中發揮重要作用。



“這種以創新為主導的先進生產力質態，是中國順應新一輪科技革命和產業變革趨勢的必然選擇，對推動世界經濟可持續發展具有重大意義。”他說。



科爾茹姆巴耶夫表示，中國發展新質生產力成效突出。中國的電動汽車、鋰電池、太陽能電池等產品在中亞等海外地區廣受好評；人工智能大模型DeepSeek以卓越的技術創新和廣泛的應用實踐，成為新質生產力的典範之一。



他說，中國和中亞國家的各領域務實合作正加速推進。在可再生能源合作方面，札納塔斯風電站、圖爾古孫水電站、阿拉木圖光伏電站等為中亞國家向低碳經濟轉型提供切實助力。在合作交流中，技術、人才和資本在中國與中亞之間充分流動，實現資源優化配置和優勢互補。



科爾茹姆巴耶夫曾多次訪問中國。去年10月，他作為哈薩克斯坦主流媒體的代表，參加了在中國新疆舉辦的第六屆世界媒體峰會。他認為，中國就像一本書，“每一頁都蘊含著智慧和魅力”。



科爾茹姆巴耶夫高度評價2023年11月生效的哈中互免簽證協定：“現在要去中國，買好機票，說走就走。”



他十分關注中國社交媒體，對“中國游”“city不city”等網絡熱詞如數家珍。他說，中國結合自身技術優勢，不斷優化對外國來華人員的各類服務，“無論是旅遊、消費還是公務出行，一部手機就夠了”。