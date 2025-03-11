成渝地區特色農產品加速出口海外

中評社北京3月11日電／據新華社報導，10日上午，一輛滿載著15噸午餐肉罐頭的卡車從重慶市合川區發出，這意味著重慶肉類罐頭食品首次成功出口新加坡。



此次出口依托中新互聯互通項目及中新關際合作實現，重慶市共有兩家企業獲得了認證許可，獲准出口的產品包括豬肉、禽肉、牛肉、羊肉及蛋類等5種動物源性罐頭產品。



重慶市中新示範項目管理局副局長孫熙勇表示，2025年是中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目實施10周年，中新雙方通力協作，成功推動重慶動物源性產品監管體系首次通過新加坡地區准入認證，為中新互聯互通項目再添成果。



中新（重慶）戰略性互聯互通示範項目是中國和新加坡第三個政府間合作項目，農業領域近年來成為了項目合作的重點之一。在該框架下，中新雙方積極實施中新（重慶）農業合作計劃，通過對接國際農產品進出口標準，打通了成渝地區特色農產品出口新通道，已助推雲陽菊花、忠縣忠橙等農產品通過新加坡首次出口國際市場，累計實現貿易額超2.3億美元。



中新雙方還共同打造了農產品跨境貿易綜合服務平台，幫助成渝地區的特色農產品打通海外市場，建立國際市場銷售網絡，目前已覆蓋企業超過33000家。此外，重慶引進了淡馬錫獨資企業信達雅，共享新方跨境貿易平台，幫助重慶、東南亞200家農產品企業打造國際品牌形象、建立海外渠道、開拓海外市場。



在項目的帶動下，東盟已成為成渝地區最大的貿易夥伴。2024年，僅重慶全年與東盟的進出口額就達到1177.9億元，同比增長13.8%。重慶市農產品集團食品科技有限公司總經理崔國勝表示，農產品對新加坡實現出口，將帶動企業加快構建與國際接軌的質量管理體系，幫助企業在國際國內兩個市場更好發展。



重慶海關副關長王忠文說，重慶海關未來也將繼續依托“一帶一路”和中新（重慶）互聯互通項目，進一步推動更多的重慶乃至成渝地區的特色農食產品走向世界，讓世界品味“重慶味道”。