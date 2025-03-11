網評：最高檢工作報告四個關鍵詞值得關注

中評社北京3月11日電／網評：擔當、為民、務實、清醒



來源：中國網 作者：時延安



今年的最高人民檢察院工作報告有四個關鍵詞值得關注，即“擔當、為民、務實、清醒”。



擔當，體現在全國檢察機關積極維護社會公平正義，維護國家法治統一、尊嚴和權威，能夠準確發現當前經濟社會發展中的問題，及時、有效發揮憲法和法律所賦予的法律監督職能，糾正各種違法行為，追訴刑事犯罪，促進各類組織、個人尊法守法。以公益訴訟為例，檢察機關10年立案辦理公益訴訟案件達111.7萬件，成效極為顯著。通過公益訴訟，一些社會治理中的難點問題得以有效解決。



為民，體現在全國檢察機關始終堅持以人民為中心，將老百姓的關切作為檢察工作的重點，以老百姓的評價作為衡量檢察工作質效的根據。多年來，檢察機關與基層群眾的互動和交流順暢。以維護勞動者權益為例，一年里，檢察機關起訴惡意欠薪犯罪1140人，支持農民工提起討薪維權民事訴訟4.04萬件。這組數字能看出檢察機關的“為民”情懷。討薪案件向來不易處理，很多情況下農民工有理說不清，有理難伸張，而檢察機關積極介入這類案件處理，就為農民工主張權利提供了重要支撐，由此維護了社會安定團結，也化解了社會重大風險。



務實，體現在全國檢察機關以數字說話、以典型事例說話，以扼要的內容全面準確介紹2024年檢察工作。在今年兩會期間，最高人民檢察院還發布“四大檢察”工作白皮書，這是2024年工作報告的延伸和補充，從中更全面、準確地瞭解檢察工作的成效，有助於提升公眾對檢察工作的信賴和信心。



清醒，體現在全國檢察機關對當前違法犯罪趨勢有準確的判斷和評估，對當前經濟社會中存在各種法律治理問題有著深入的理解，對檢察隊伍自身建設和發展有著系統的衡量和完善舉措。報告提到，2024年，檢察機關一體做實檢察業務管理、案件管理、質量管理，取消對各級檢察機關的不當考核，整治形式主義為基層減負。這類舉措就是檢察機關主動適應工作環境變化、尊重司法規律的自我改革。司法管理工作有其內在規律和要求，不能簡單照搬經濟組織的管理方式。改革永遠在路上，檢察機關內部管理制度和機制優化，也將處於一個持續、動態的完善過程中。