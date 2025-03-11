春風吹暖求職路　新興產業拋出橄欖枝

中評社北京3月11日電／據央視網報導，近期，長三角多地春招市場一片火熱。其中，上海市人社局等部門舉辦了首場面向高校畢業生的大型招聘會，多家人工智能領域的民營企業表現活躍，吸引了大量高校畢業生的目光。



上海市就業促進中心主任周國良介紹，很多新興行業、新興產業對就業崗位的需求不斷增加，而且崗位薪酬也比較高。整個招聘會平均薪酬在每月1萬元以上，一些高端製造業企業開出的月薪至少在兩三萬元以上。



而在浙江杭州，今年最大規模的線下人才招聘會上，各類科技企業、科研機構也在向算法、大模型、AI等方面的高層次人才拋出“橄欖枝”。不少科技企業招聘負責人表示，公司今年將計劃擴招研發團隊人數，需要既懂機械硬件又能玩轉AI算法的復合型人才。



用人單位深入校園 校企聯動保障應屆畢業生就業



3月以來，長三角多地用人單位深入校園，校企聯動挖掘更多優質崗位資源，全力為畢業生高質量充分就業保駕護航。



3月以來，上海多所高校舉辦校園招聘會。同濟大學首場大型綜合招聘會，現場提供了1387個崗位、超過1萬個人才需求，覆蓋新一代信息技術、高端裝備製造、生物醫藥、土木建築等諸多領域。上海財經大學則推動金融行業資源整合，國有銀行、保險企業、證券機構、金融科技公司等金融單位，以及先進製造、互聯網、咨詢服務、貿易等領域的近兩百家企業進校攬才，共計提供用人需求7000餘個。



相關部門負責人告訴記者，2025屆高校畢業生的就業需求當前仍處於高位。為了讓畢業生與就業崗位精準匹配，許多高校在舉辦招聘會的同時，也在現場設立“職場輔導台”，為求職者提供個性化和專業化的就業指導服務。各所高校都緊密對接區域經濟社會發展需要，確保從專業設置到人才培養，再到就業服務的全鏈條聯動保障。