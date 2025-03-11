中評社北京3月11日電／據大公報報導，以往幾年在學校春節假期之後，我都獲邀擔任“大埔區中小學戲劇比賽”的評判，於兩個周末先後觀看區內各中學及小學的戲劇表演。一般而言，參賽的中學較小學略少，就以今年為例，分別有六間中學和九間小學演出。這也算是正常的情況，一方面因為中學生的學業較為繁重，亦要兼顧不同課外活動，故此參與戲劇活動的學生並不太多。至於小學方面，學生們大多覺得戲劇活動有趣，排練期間或許不用上課，因此參與劇社的學生便更踴躍。除此之外，大部分中學都會要求學生自行組織課外活動，戲劇比賽也不例外，學生的擔子及責任不輕，容易叫人卻步。小學的老師以至學生家長則會投入更多心力支持戲劇活動，學生們只需投入演戲，不會有太大壓力，反而能夠更好發揮。今年我分別評審了中學及小學的戲劇比賽，感受更深。



是年中學組獲得最佳劇本獎的劇目是《青鳥嗎？》，劇本講述一批年輕人追求自己的理想，全劇以青鳥作為象徵符號，不易捕捉亦求之不能，好些時候只能隨遇而安。中學生創作的戲劇雖然有創意，但很多時都會顯得拘謹。《青》劇其實有些“為賦新詞強說愁”的感覺，猶幸台詞較具詩意，故此亦能獲得劇本獎。



小學組方面，九間學校的演出各有特色，當中又包含三齣英語表演，都是改編自一些現成劇本或文學原著，正是各有千秋，與其他學校的粵語劇目難分高下。最終《說故事的婆婆》獲得最佳劇本獎和全場最佳整體演出獎。故事講述小學女生小程原本在結業禮擔任演講代表，但她卻臨場失蹤了。全劇主要交代小程失蹤前三天，在一條行人隧道偶然遇到一位婆婆，對方向小程說了幾個奇特的故事，令小程學懂了如何以同理心關懷別人。學生的演出純真自然，同時生動活潑，既能展現孩子氣，亦能為觀眾帶來想像空間。



作者：輕 羽