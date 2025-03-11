政府工作報告“婚育大禮包”為青年排憂解困

中評社北京3月11日電／據大公報報導，當“催婚催生”成為家族群聊的保留節目，當“三胎政策”和“育兒成本”在熱搜榜上反復橫跳，今年全國兩會上，政府工作報告拋出的一套“婚育大禮包”，可謂一場排憂解困的“及時雨”，政策一經發布就引發公眾熱議。



當前社會低生育率的背後，是年輕人對“生得起、養不好”的擔憂和疑慮。此次報告直擊痛點，通過發放育兒補貼、擴大普惠讬育服務，緩解經濟壓力；推動“讬幼一體化”，讓職場父母不再因接送難題焦頭爛額；更引入“長期護理保險制度”，為失能老人照護兜底，間接解放上有老下有小的“夾心層”。這些政策構成的“生育友好生態鏈”，正在逐漸將育兒成本從家庭賬簿分攤到社會賬本。



除此之外，報告還針對教育公平、就業保障等青年人關心的問題出台了一系列政策。通過推進優質本科擴容和擴大高中階段教育學位供給，緩解升學競爭壓力；通過強化技能導向的薪酬分配制度，推動工資分配向生產一線和急需緊缺的技能人才傾斜，“多勞者多得、技高者多得”的承諾，有望重塑“唯學歷論”的社會評價體系。



面對每年一千多萬高校畢業生的就業洪流，政策制定者選擇“疏堵結合”：一邊加固傳統就業的堤壩，一邊開掘新興領域的河道。人工智能是當前最炙手可熱的賽道，人形機器人在春晚扭秧歌、DeepSeek技術全球出圈，這些案例不僅是技術突破的象徵，更意味著年輕人完全可以在新終端研發、場景落地中成為弄潮兒。有鑒於此，政府工作報告提出持續推進“人工智能＋”行動，從智能網聯汽車到AI手機，從低空經濟到醫療健康，鼓勵青年人才“放手去闖”。



這一系列與青年相關的政策出台，本質上是一場社會系統升級。它不再將年輕人的困境視為個人能力的考題，而是承認結構性問題需要系統性回應，並以精準的政策設計，為青年群體架起一座排憂解困的橋梁，從教育公平、就業保障到生育支持，勾勒出一幅充滿溫度的社會圖景。