法軍核航母“戴高樂”號放棄停靠日本

中評社香港3月11日電／共同社報道，法國首次向太平洋派出了重要核動力航母“戴高樂”號。與日美兩國開展聯合演習，強化相互運用。屬於航母打擊群的2艘艦船在日本沖繩縣靠港，強調了法國在中國加強海洋活動的印度太平洋地區的參與意願。不過，核動力航母本身鑑於靠港手續複雜，放棄停靠日本。



“（航路）355度。”2月13日早晨6點半前，記者進入位於沖繩縣宇流麻市的美海軍設施“白灘”前的護衛艦艦橋時，昏暗的環境下可聽到船員們為靠岸做準備的聲音。



這是法國航母打擊群自上世紀六十年代以來首次在太平洋行動。2001年服役的“戴高樂”號首次在太平洋航行。屬於航母打擊群的護衛艦靠港時，海軍通過直升機從該設施將兩名共同社記者送至艦上，展示了抵達的情景。



法國海軍唯一的航母打擊群去年11月為執行約5個月的長期任務“CLEMENCEAU 25”從法國離港。今年2月，在菲律賓海參加了與美國海軍、日本海上自衛隊的聯合演習“Pacific Steller”。



關於印太地區，護衛艦的艦長在不點名中國的情況下提及“對世界秩序提出異議的行為接連發生”。一同停靠沖繩的補給艦艦長稱：“派遣重要的航母打擊群，是彰顯法國擴大對地區參與的政治信號。



日方樂見這種態度。海自最高長官、海上幕僚長齋藤聰2月18日在記者會上就演習稱：“這是一次告訴全球法國也對該海域非常有興趣的良機。”另一方面，中國媒體援引了本國專家的話稱法國派航母加劇地區緊張。



相關人士透露，法方從數年前開始有關強化日法防衛合作的舉措曾向日方提議航母本身停靠日本。



其他歐洲國家中，英國2021年首次派航母打擊群赴印太地區，並在日本停靠。去年，意大利的航母也在日靠港。這兩艘航母均為常規動力。



法國駐日大使菲利普･塞頓（Philippe Setton）就本國航母並未停靠日本一事指出，“因為是核動力艦艇，需要確認安全性和一定的協調。”另一方面，他也稱“我們也向日方保證（安全性），接下來就看日本的判斷了”。



美軍的核動力艦艇已多次停靠日本，但當地也存在因擔心核洩漏而要求停止靠港的聲音。