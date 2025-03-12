中評現場：習近平出席人大閉幕會

十四届全国人大三次会议昨天下午在北京人民大会堂圓滿闭幕，全國人大代表離場(中評社 林艶攝） 中評社北京3月12日電（記者 林艷）十四屆全國人大三次會議昨天下午在北京人民大會堂圓滿閉幕，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平等黨和國家領導人出席閉幕會。



中評社記者看到，在現場熱烈的掌聲中，習近平主席步入人民大會堂大禮堂。會後，習近平主席在離場過程中，特別駐足與全國政協副主席梁振英、何厚鏵親切互動。這一幕，也令主席台上下再次感受到了習近平主席對港澳的特殊關愛。



昨天的閉幕大會，共計2884位全國人大代表出席。全國人大委員長趙樂際因呼吸道感染而請假大會，全國人大副委員長李鴻忠受大會主席團委託主持大會。



李鴻忠表示，會議充分發揚民主，嚴格依法辦事，明確了目標任務，傳遞了信心力量，是一次凝心聚力、真抓實幹、團結奮進的大會。大會期間，代表們肩負黨和人民的重托，認真履行憲法法律賦予的職責，聚焦黨中央重大決策部署和人民群眾所思所盼所願，積極建言獻策，廣泛凝聚共識，經歷了務實高效的民主實踐。會議成果充分體現了黨的主張和人民意志的統一，充分展現了人民代表大會制度的顯著政治優勢。



李鴻忠指出，今年是“十四五”規劃收官之年，改革發展穩定任務繁重。我們要錨定強國建設、民族復興宏偉藍圖，堅定不移走中國特色社會主義道路，聚精會神辦好自己的事，一步一個腳印把既定的行動綱領、戰略決策、工作部署變為現實。



此外，會議還表決通過了六項決議，包括關於政府工作報告的決議；關於修改《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的決定；關於2024年國民經濟和社會發展計劃執行情況與2025年國民經濟和社會發展計劃的決議；關於2024年中央和地方預算執行情況與2025年中央和地方預算的決議；關於全國人大常委會工作報告的決議；關於最高人民法院工作報告的決議；關於最高人民檢察院工作報告的決議。

