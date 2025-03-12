李鴻忠：會議傳遞信心力量 錨定強國建設

十四屆全國人大三次會議閉幕會3月11日下午在北京人民大會堂舉行(中評社 林艶攝） 中評社北京3月12日電（記者 林艷）十四屆全國人大三次會議3月11日下午在北京人民大會堂舉行閉幕會，全國人大常委會副委員長李鴻忠主持閉幕會並講話。李鴻忠表示，會議充分發揚民主，明確了目標任務，傳遞了信心力量。我們要錨定強國建設、民族復興宏偉藍圖，堅定不移走中國特色社會主義道路，聚精會神辦好自己的事，一步一個腳印把既定的行動綱領、戰略決策、工作部署變為現實。



李鴻忠表示，十四屆全國人大三次會議圓滿完成了各項議程。會議充分發揚民主，嚴格依法辦事，明確了目標任務，傳遞了信心力量，是一次凝心聚力、真抓實幹、團結奮進的大會。



李鴻忠指出，大會期間，代表們肩負黨和人民的重托，認真履行憲法法律賦予的職責，聚焦黨中央重大決策部署和人民群眾所思所盼所願，積極建言獻策，廣泛凝聚共識，經歷了務實高效的民主實踐。會議成果充分體現了黨的主張和人民意志的統一，充分展現了人民代表大會制度的顯著政治優勢。



李鴻忠表示，今年是“十四五”規劃收官之年，改革發展穩定任務繁重。我們要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅持穩中求進工作總基調，認真落實本次大會部署要求，堅定信心，真抓實幹，扎扎實實做好各項工作，高質量完成“十四五”規劃目標任務，為實現“十五五”良好開局打牢基礎。

