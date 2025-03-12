港區代表答中評：教育國際化香港大有可為

全國人大常委會香港特區基本法委員會副主任、香港都會大學榮休校長黃玉山（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月12日電（記者 盧哲）十四屆全國人大三次會議11日下午在人民大會堂舉行閉幕會。多位港區全國人大代表在此間接受中評社記者訪問，談到香港教育國際化的議題時表示，香港教育本身具有優勢，接下來可以在高等教育、優勢學科研究、跨學科研究及產學研融合方面加強發展，打造具有國際競爭力的教育樞紐。



全國人大常委會香港特區基本法委員會副主任、香港都會大學榮休校長黃玉山接受中評社記者訪問時表示，從政府工作報告可以看到，2024年國家發展穩中求進，在教育發展、科技發展、人才發展方面都做得非常出色，而且未來的一年也會朝著這個方向繼續奮進。黃玉山說，報告強調了發展我國的科技工業、新質生產力，培養更多的人才為國家的發展服務。同時，還提到支持香港深化國際交往合作，更好融入國家發展大局。



作為香港資深教育界人士，黃玉山認為，香港教育界在深化國際交往合作方面大有可為。“香港的教育方面，經過這麼多年努力，其實做得不錯的。”黃玉山認為，在現在新的形勢下，香港會加強跟內地各方面的合作，各個院校也會集中更多的力量去開發更多的跨學科研究。“例如，去開發人工智慧等各方面的研究，特別是我們香港比較強項的、在生物科技方面、環境保護、醫療發展等方面的研究，我相信這些都是我們發展方向。”



港區全國人大代表、香港教育工作者聯會主席黃錦良接受中評社記者訪問時表示，感覺到此次大會是凝心聚力、也是奮發團結一次的大會。“這次大會看到政府工作報告是非常求真務實，也是穩中求進的，是迎難而上奮發有為地來推動國家各項事務。”黃錦良說，“更重要的是，看到了現在工作的明確方向，也希望未來在惠民生、促改革及強科技方面能夠有更大的發展。”