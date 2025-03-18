夏立平：特朗普第二任期對華政策走向

夏立平 中評社北京3月18日電／同濟大學中國戰略研究院副院長、政治與國際關係學院二級教授、上海市美國學會副會長夏立平日前在環球兩岸關係研究會“特朗普2.0與兩岸關係”研討會發言，分析了其對華特別是對台政策的特點，以及其可能的致命弱點。



夏立平認為，特朗普2.0對華與對台政策的特點有三：一、以特朗普為中心，以美國為優先；二、難以預測性；三、交易性。特朗普2.0政府參與決策的高官既有要壓垮或競贏中國的超級鷹派，也有認為美國應更關注國內問題的人，還有反對打普遍關稅戰的人。他們在將中國定位為戰略競爭對手、主張美國對中國採取強硬立場方面有共識，但在具體政策建議上存在顯著分歧。



夏立平說，特朗普2.0對華打壓有“三板斧”：一，對中國徵收60%關稅和打擊中國商品通過第三國出口到美國等，將使中國對美直接和間接出口受到較大負面影響。二，撤銷與中國的永久正常貿易關係，這將對中美貿易產生深遠負面影響。三，繼續推動對中國科技企業限制和對華技術出口管制，限制中國企業在美投資。特朗普將對華採取軟硬兼施的“胡蘿蔔與大棒”策略。他稱受邀將在年內訪華，特朗普對華政策很可能是先軟後硬，在特朗普上台早期，中美關係有一個機會窗口，問題在於這機會窗口究竟是短時間的還是能持續維繫。



在特朗普2.0時期，中美很可能會摩擦衝突不斷，甚至進入風高浪急的階段。特朗普將可能以更大聲勢、更大規模再次發動貿易戰，啟動程序取消中國最惠國待遇，從而推動中美經濟朝全面脫鈎方向走。但也不能用簡單的貿易保護主義，來解讀特朗普的貿易政策，這其中涉及更加複雜的經濟杠杆和戰略談判方法。特朗普說：“中國和美國可以一起解決世界上所有問題，這很重要。”對於特朗普來說，關稅其實是一種事關經濟外交的“戰略工具”（特朗普1.0時期美國駐華大使布蘭斯塔德語）。中美合作不能解決世界上的所有問題，但許多世界問題沒有中美合作就無法解決。在競爭關係中謹慎共存是兩國外交政策史上最困難的挑戰之一。世界可能會出現一個新的國際格局：多極化趨勢下的兩強對立的國際戰略格局，一個關鍵點是如何建立中美兩國戰略溝通渠道。

