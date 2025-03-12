中評現場：趙昭代表談農村農業與青年發展

全國人大代表，河南南陽雅民農牧有限公司總經理趙昭（中評社 盧哲攝） 中評社北京3月12日電（記者 盧哲）十四屆全國人大三次會議第三場“代表通道”集中採訪活動11日下午在人民大會堂中央大廳北側舉行。全國人大代表，河南南陽雅民農牧有限公司總經理趙昭表示，農村需要年輕人，農業需要年輕人。對年輕人來說，農村和農業都是大有可為的天地。



趙昭在回答記者提問時講述，自己是一名來自基層的全國人大代表，是河南省南召縣太山廟鄉馮莊村村民、返鄉創業青年。大學畢業以後，自己做了一個讓大家都想不到的決定——回鄉養牛。“其實，我做這個決定雖然聽起來有點‘離譜’，但卻並不是一時衝動。大學畢業，我在城里找到了一份不錯的工作，但往返於城市和農村，我發現城市發展的日新月異和農村的相對落後形成了鮮明的對比。”她說，“我覺得，我們這一代年輕人，考上大學的目的不應該是為了離開落後的家鄉，而是要回來改變家鄉的落後。”



趙昭懷揣著返鄉創業的夢想決定回鄉養牛，創立養殖合作社。當時沒有資金，她貸款買來牛犢、蓋起廠房；沒有技術，她抱著專業書籍啃“硬骨頭”；沒有經驗，她虛心向村里的“牛把式”請教。從50頭小牛養起，慢慢發展。



趙昭表示，經過多年努力，目前流轉養殖基地225畝，同期飼養肉牛4000頭，同時流轉種植土地2000畝，實現種養結合。合作社帶動周邊500多農戶致富增收，她成為大家心中信賴的“牛倌”。