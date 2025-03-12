快評：保台非美核心利益　棄台可能比預期快

中評社快評／《南華早報》與《華爾街日報》近日相繼報導，中美正在商討峰會之事，可能不久之後舉行。中國外交部發言人毛寧11日回應說“你這個問題我沒有可以發布的信息。”外界則相信，兩國官員已就其國家領導人訪問對方國家進行商討。



今年一月，《華爾街日報》曾報導，特朗普告知顧問，計劃在就職後訪問中國。報導引述知情人士透露，特朗普希望在上任後的前100天內開啟訪華之行。因為希望儘快出政績，同時中美之間很多問題需要解決，目前美方比中方更希望儘速促成峰會。



特朗普政府近期又試圖對中方施行“極限施壓”，以累積籌碼。中國駐美大使謝鋒10日應邀向“春天裡的中國”全球媒體對話會美國專場發表致辭時警告，“極限施壓注定撞上南牆，打關稅戰、貿易戰損人更害己，禁限投資如同殺雞取卵，‘以台制華’只會引火燒身。”



有理由相信，中方會要求美方在台灣問題上做出更進一步、更堅定的承諾。如果特朗普真的希望儘快落實訪華，他必須在台灣問題上做出實質讓步。



美國《外交事務》2月25日刊登題為《對台灣的執念－－美國戰略不應押注一場無法取勝的戰爭》的評論文章，直言美國不該為了協防台灣而與中國發生衝突，否則美國將面臨災難性後果。文章作者是華盛頓智庫“國防優先基金會”軍事分析主任詹妮弗·卡瓦納和“卡內基國際和平研究院”美國治國方略項目高級研究員斯蒂芬·維特海姆。作者認為：“美國的核心利益在於防止中國主導亞洲事務，而非保住台灣。即便中國統一，美國仍有能力聯合盟友遏制”。



美國戰略專家認為保台不是美國核心利益；特朗普希望儘快訪華，與中國達成交易。這些都會讓台灣當局感到緊張。美國棄台可能比預期快，就如同美國放棄烏克蘭、放棄澤連斯基一樣。