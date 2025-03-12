落实強化政治監督：盯作風　抓過程　看實績

江西省永新縣紀委監委扎實開展營商環境突出問題專項整治，大力糾治影響營商環境痛點、難點、堵點問題，推動營商環境持續優化。圖為該縣紀檢監察幹部在企業瞭解相關情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京3月12日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委四次全會強調，圍繞黨的二十屆三中全會重大部署強化政治監督，著力推動進一步全面深化改革、推進中國式現代化行穩致遠。貫徹落實黨中央決策部署，首先看態度、關鍵看行動、最終看效果，實踐中，如何有的放矢，靶向聚焦，不斷做深做實做細政治監督？我們採訪了三位地方紀委監委主要負責同志。



本期嘉賓



焦緒奎 山東省淄博市委常委，市紀委書記、監委主任



汪 行 江蘇省鎮江市委常委，市紀委書記、監委主任



劉衛東 河南省鶴壁市委常委，市紀委書記、監委主任



嚴查上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止等行為，確保件件落地、事事見效



記者：貫徹落實黨中央決策部署，首先看態度。請結合實踐談談，如何緊盯貫徹落實過程中的作風表現，著力發現和糾治有令不行、有禁不止等問題？



焦緒奎：我們制定出台關於深化全面從嚴治黨“四責協同”機制的實施意見，配套建立22項具體措施，壓實各級黨組織政治監督責任，凝聚管黨治黨合力。定期監督檢查黨中央決策部署落實情況，及時發現並督促整改有令不行、有禁不止、打折扣、搞變通等突出問題。動態優化完善“四責協同”機制，持續推動黨委主體責任、書記第一責任人責任、班子成員“一崗雙責”和紀委監督專責協同運轉。逐項梳理貫徹落實習近平總書記重要指示批示、黨中央重大決策部署的各項工作安排，建立政治監督事項台賬清單，扎實開展黃河重大國家戰略、農村集體“三資”監管、土地徵收突出問題、殯葬領域腐敗亂象等專項監督，堅決糾治執行落實空泛表態、消極應付、推諉扯皮等突出問題。建立區縣、部門政治監督活頁，把監督任務和存在問題具體化，定期對落實情況和巡視巡察、監督檢查、督導審計等反饋問題進行分析梳理，綜合研判趨勢變化，靶向找准監督重點，動態調整監督舉措，提升監督質效，確保黨中央決策部署落地見效。