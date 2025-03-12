把“四下基層”堅持好傳承好發揚好

福建省寧德市紀委監委弘揚“四下基層”優良傳統，深入一線察民情、訪民意，推動解決群眾急難愁盼問題。圖為福鼎市紀檢監察幹部在山前街道水北村花卉產業園瞭解惠農政策落實情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京3月12日電／據中央紀委國家監委網站報導，2025年中央一號文件提出，辦好農村的事，實現鄉村全面振興，關鍵在黨，要求“全面落實‘四下基層’制度，走好新時代黨的群眾路線，密切黨群幹群關係”。



“四下基層”彰顯了中國共產黨人求真務實、實事求是的工作作風，是黨密切聯繫群眾、踐行群眾路線的生動寫照。圍繞“四下基層”的基本內涵、時代價值和實踐要求，記者採訪了福建省委黨校副校長李海星。



把宣傳黨的路線方針政策作為根本統領，把調查研究作為重要路徑，把站穩人民立場作為價值取向，把解決問題、科學決策、推動發展作為落腳點



記者：“四下基層”是習近平總書記在福建寧德地委工作時身體力行、大力倡導並培育形成的工作方法和工作制度。2024年10月，習近平總書記在福建考察時要求，全面落實“四下基層”制度，走好新時代黨的群眾路線，提升黨建引領基層治理效能。請您為我們介紹一下“四下基層”的緣起和內涵。



李海星：1984年6月，寧德基層通訊員王紹據給人民日報編輯部寫信，反映福鼎縣磻溪鎮赤溪村下山溪自然村貧困狀況。《人民日報》以《窮山村希望實行特殊政策治窮致富》為題，在頭版刊登這封來信並配發評論員文章《關懷貧困地區》，信中描述的貧困狀況震撼了讀者，也引起黨中央的高度重視。當時，寧德是全國18個集中連片貧困地區之一，地區經濟總量排名全省末尾，被當地人稱“窮山惡水”“閩東老九”。群眾窮怕了，也不願意再窮下去，急切要求擺脫貧困。



1988年6月，習近平同志到任寧德工作，當時面臨的局面是：一方面，幹部群眾希望能通過上一些大項目，盡快改變閩東貧困落後的面貌。另一方面，群眾要求擺脫貧困，對黨員幹部寄予熱切期望，但幹部隊伍中卻存在不少突出問題，如有的幹部缺少擔當，不思進取；有的熱衷於搞面子工程；有的眉毛胡子一把抓，但就是抓不住經濟這個中心工作；特別是有的幹部違紀違法占地建私房，群眾意見很大，被稱為“馬路邊的腐敗”，嚴重破壞黨群幹群關係，影響黨在群眾中的威信。



習近平同志一貫堅持人民至上的政治立場、實事求是的工作作風、敢於擔當的工作精神和求真務實的工作方法。到寧德後，他直面問題，沉入基層，以調研起步，以實幹開局，逐步提出和形成了“弱鳥先飛、滴水穿石”的發展理念，“四下基層”的工作制度。