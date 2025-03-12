青年消費　“花樣百出”

在第十二届全国少数民族传统体育运动会民族大联欢活动上，年轻人展示漆扇。（图片来源：新华社） 中評社北京3月12日電／據人民日報海外版報導，“大力提振消費”，是中央經濟工作會議確定的2025年要抓好的重點任務之一。



激發消費潛能，培育新的消費增長點，青年消費群體已成為新型消費的主力軍。為新奇體驗花錢、給興趣愛好埋單，他們不僅追求個性化，也重視“質價比”；偏愛智能科技，注重身心成長，他們選擇更健康、綠色的消費方式……這些消費新特點、新需求，不僅折射出青年一代對美好生活的追求，也為消費市場帶來了新機遇、新挑戰，為經濟高質量發展注入新動能。本版今起推出系列報導，深入觀察青年消費新趨勢，探尋活力四射的消費新場景。



桌上整齊排列的盲盒公仔，櫃子裡陳列的從網紅小店帶回的手作，不斷更新的電子產品……這些年輕人的“心頭好”，彰顯著他們“花樣百出”的消費喜好。在當今的市場上，很多年輕人不再僅僅關注產品的實用功能，而是更加看重商品與自己情感連接與體驗的深度，情緒價值正成為他們埋單的重要驅動力。



2024年的“雙11”銷售數據顯示，青年人消費的商品品類由“什麼划算買什麼”轉向“什麼喜歡買什麼”。與此同時，數字科技驅動的消費模式逐漸成為他們購買決策的重要因素。這些變化不僅體現了年輕一代消費觀念的轉變，更在悄然改變中國消費市場，推動市場向更加注重個性化、體驗化和科技化的方向發展。



為悅己消費埋單



“這些Jellycat毛絨玩具的笑臉讓人感覺很溫暖，讓人總是忍不住想收集下一個。”陳可拉說。作為一位90後科技行業從業者，她的工作充滿了理性和邏輯，但生活中，她卻對毛茸茸的卡通玩具情有獨鐘。對她來說，這些玩具不僅是可愛的裝飾品，更是重要的情感寄托和生活陪伴。



Jellycat是一個源自英國的玩具品牌，近年來在市場上迅速走紅。儘管其單件價格不便宜，但這並未阻擋消費者的購買熱情。



很多人像陳可拉一樣，把這些玩具當作情感寄托來悅己，賦予它們特殊的意義和記憶。消費者在購買這些玩具時，不僅是為了擁有物理上的商品，更是為了擁有由此帶來的情感價值。