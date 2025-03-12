特朗普衰退論引發恐慌，華爾街憂美經濟

美國總統特朗普重返白宮後的一系列關稅操作引發廣泛擔憂。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京3月12日電／據香港文匯報報導，美國總統特朗普周日（3月9日）表示不排除其關稅措施會引發美國經濟衰退，引發市場恐慌，觸發美股周一大跌市，道指一度下跌近1，200點，收市下跌890點或2.08%，標普500指數下跌2.7%，以科技股為主的納斯達克綜合指數更下跌4%，是2022年以來最大跌幅。《華爾街日報》指出，過去一年美國經濟決策者一直專注實現所謂軟著陸，即在不引發經濟衰退的情況下降低通脹。如今總統特朗普政府正考慮調整路線，並承認這可能導致美國經濟走向硬著陸，令華爾街憂心忡忡。



受美股拖累，亞太區股市跟隨隔晚美股下挫，日本股市周二曾下跌逾1，000點，日經平均指數收報36，793點，跌235點或0.64%，創半年來新低。澳洲股市一度回落1.8%，市值蒸發450億澳元（約2，200億港元），尾市跌幅收窄，ASX200指數跌0.9%，收報7，890點，創7個月以來低位。美股周二跌勢持續，早段一度下挫逾400點或1%，標指及納指繼續偏軟，歐洲三大指數中段均跌逾1%。



達美航空在周一美股收市後，下調第一季度利潤和收入預期，並稱美國國內需求已經減弱。達美航空行政總裁巴斯蒂安接受CNBC訪問時表示，2月份市場情緒發生了“相當大的轉變”，消費者支出開始停滯，商務旅行需求也有所減弱。巴斯蒂安稱，“當人們身處不確定將發生什麼事的地方時，企業正在撤資。”



摩通：經濟衰退風險升至40%



倫敦市場研究公司GlobalData TS Lombard經濟學家珀金斯表示，投資者今年初預計新政府將專注加速經濟增長，估計減稅和放鬆監管措施將帶來利好，就像特朗普在2017年擔任總統的第一年那樣，但這一利好因素基本上已消退。



最近數周，特朗普政府採取雙管齊下的措施，一方面大幅裁減聯邦政府工作人員，另一方面威脅要對美國幾個最大的貿易夥伴徵收巨額關稅，這讓華爾街措手不及。智庫美國企業研究所經濟政策研究主管斯特恩說，特朗普政府似乎在試圖試探美國經濟對關稅上調的容忍底線，但政府並不太清楚這些底線在哪里。他還稱，由於難以預測進口商品價格的潛在變化，投資支出可能在第一季度完全停滯。



摩根大通經濟學家表示，受美國極端的政策影響，經濟衰退的風險已從30%升至40%。高盛近年一直預計經濟增長將高於平均預期，但該行現在預計經濟增長將弱於華爾街其他機構的預期。高盛經濟學家已將未來12個月美國經濟衰退的可能性，從15%上調至20%。Key Private Bank投資總監馬特奧表示，“我們認為這更像是一場增長中的恐慌，這很大程度上是人為造成的。”