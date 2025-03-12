美國：撤回對加拿大加徵的25%額外鋼鋁關稅

中評社香港3月12日電／據美國時政新聞網站Axios報導，美國白宮11日在一份聲明中說，美方計劃對加拿大進口的鋼鋁產品加徵的25%額外關稅將不會生效。



新華社報導，白宮發言人庫什·德賽在聲明中說，在美國總統特朗普威脅要動用行政權力對加拿大實施高達50%钜額關稅後，加拿大安大略省省長福特當天在與美國商務部長盧特尼克對話後表示，將放棄對出口到美國三個州的電力加徵25%的附加費。



德賽還表示，根據特朗普此前的行政令，從3月12日午夜起，針對所有貿易夥伴的25%鋼鋁關稅將正式生效，且“不設任何例外或豁免”。



特朗普11日在社交媒體上說，美國將對從加拿大進口的鋼鋁產品加徵25%關稅，令其總稅率提升至50%，相關措施將於12日生效。此舉是回應加拿大安大略省政府宣佈對出口到美國密歇根州、明尼蘇達州和紐約州的電力徵收25%的附加費。



11日下午，福特和盧特尼克發佈聯合聲明說，安大略省政府同意暫停對向美國三個州出口的電力徵收25%的附加費，福特將於13日前往美國華盛頓與盧特尼克會面討論關稅事宜。



美聯社報導說，在美加之間持續不斷的貿易戰背景下，11日形勢的升級和降溫進一步加劇了人們對特朗普加徵關稅將如何影響兩國經濟的不確定感。