俄：歐安組織被歐盟和北約逼入深度危機狀態

中評社北京3月12日電／據央視新聞報導，當地時間3月11日，俄羅斯外長拉夫羅夫在莫斯科會見到訪的歐洲安全與合作組織秘書長西尼爾利奧盧。



拉夫羅夫表示，創建歐安組織的最初目的及該組織秉持的經協商而達成的原則目前正被毀壞和忽視。歐安組織已成立50多年，卻被歐盟和北約國家逼迫進入深度危機的狀態。



西尼爾利奧盧同意拉夫羅夫的說法。他表示，近年來歐安組織並非處於最佳狀態，應該使該組織恢復其存在的迫切性。作為歐安組織創始國之一，俄羅斯應該挖掘該組織的潛力。