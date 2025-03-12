這永遠不應該發生——驚魂數日後的敘利亞

3月9日，敘利亞安全部隊人員在拉塔基亞省傑蔔萊的街道上巡邏。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月12日電／據新華社報導，驚魂數日後，敘利亞西部塔爾圖斯省首府塔爾圖斯市11日逐漸恢復平靜。安全人員警戒下，街道上開始出現車輛和行人，可以看到有人在清理受損的汽車。



“大家都怕極了。說實話，情況令人恐懼。”談到過去幾天在敘西部沿海地區發生的大規模武裝衝突，塔爾圖斯市民欣德·優素福說，“市場關閉，人們不敢出門，眼前發生的一切超出理性。鮮血已流，這永遠不應該發生。”



敘過渡政府內政部安全人員6日在西部沿海的拉塔基亞省遭到忠於前政權的武裝人員襲擊，過渡政府大批武裝力量隨後趕到拉塔基亞省和相鄰的塔爾圖斯省，在兩省多個城鎮展開大規模行動。



塔爾圖斯省巴尼亞斯市等多個城鎮發生激烈衝突。塔爾圖斯市實施宵禁，過渡政府武裝力量和安全人員在城區抓捕前政權“殘餘勢力”，槍聲不絕於耳。通往塔爾圖斯的高速公路上發生多起伏擊和激烈衝突。



總部設在英國的“敘利亞人權觀察組織”10日說，敘西部連日來的衝突造成至少973名平民死亡。



“巴尼亞斯等地發生的事件太可怕了，我們都為自己和孩子們感到擔憂。這（衝突）給塔爾圖斯省乃至整個敘利亞造成巨大損失。”塔爾圖斯市居民哈立德·貝都說。



胡子花白的中年人哈桑·阿里·巴德譴責有人挑起事端。他說，無論如何定性這件事，“人們反對它”。而最亂的地方在農村，那裡發生的一切讓人心有餘悸。



在敘利亞做生意的中國人周先生6日到達塔爾圖斯市後不久，便看到拉塔基亞發生襲擊和衝突的消息。他在酒店裡惴惴不安，躲了兩天，“槍聲不斷，我們連窗戶都不敢開”。8日下午，他乘車返回大馬士革，在公路上看到荷槍實彈的軍人以及散落的大量彈殼。

