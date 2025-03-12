美烏：就臨時停火和安全援助等達成共識

這是3月11日在沙特阿拉伯吉達拍攝的美國和烏克蘭代表團會談現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月12日電／據新華社報道，美國和烏克蘭代表團11日晚結束當天在沙特阿拉伯城市吉達舉行的會談，雙方宣布在實施臨時停火、恢複情報共享和安全援助等議題上達成共識。



根據會談後發表的聯合聲明，烏克蘭表示願意接受美國提出的立即實施為期30天臨時停火的建議。這一停火可在雙方同意的情況下延長，並須經俄羅斯接受並同時執行。美國方面將立即恢複與烏克蘭的情報共享，並恢複對烏克蘭的安全援助。



雙方代表團還討論了人道主義救援努力對於和平進程的重要性，並表示這些努力包括交換被扣押人員、釋放被扣押平民等。



雙方同意各自組成談判團隊並立即開始談判，以實現烏克蘭持久和平，保障烏長期安全。



聲明最後說，美烏兩國總統同意盡快達成一項開發烏克蘭關鍵礦產資源的全面協議，“以加強烏克蘭經濟，抵消美國援助的成本，並確保烏克蘭的長期繁榮和安全”。



烏克蘭總統澤連斯基當晚在社交媒體上發文說，烏美吉達會談效果“良好且富有建設性”。烏方願意接受美方30天停火的提議，但需要美方說服俄方採取相同措施，“如果俄方同意，停火將立即生效”。



據美國媒體報道，美國總統特朗普當天在白宮外向媒體表示，希望俄羅斯也能接受30天停火提議，他要就此事與俄羅斯總統普京“談談”。當被問及是否會邀請澤連斯基重返白宮時，特朗普回答說：“當然，絕對會。”

