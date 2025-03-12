打造香港綠色科技樞紐　加速成果商品化

圖：GreenTech Hub昨日舉行開幕禮，陳茂波表示，香港在綠色科技和綠色金融方面，不僅為全球綠色發展作出貢獻，亦為香港經濟發展帶來新動力。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月12日電／據大公網報導，全球氣候變化異常，極端天氣增加，本港大力推動綠色科技產業的發展。科技園公司昨日（11日）宣布，將轄下的創新中心建設為領先綠色科技樞紐“GreenTech Hub”，匯聚生態圈內逾200間綠色科技企業，鼓勵研發及展示綠色方案，推動香港成為國際綠色科技及綠色金融中心。



財政司司長陳茂波表示，希望中心成為綠色政策、標準、專業知識、商業實踐的跨行業和跨國界的交流平台，為綠色企業提供無限的機會。



陳茂波出席開幕典禮時表示，推動綠色轉型已成為國際共識。他形容香港是綠色金融的領導者，本港發行的綠色債券占亞洲總量的三分之一。他亦強調本港的能力不僅限於綠色金融及轉型金融，綠色科技產業亦充滿活力。他指出，香港科學園和數碼港約有300家綠色初創企業，專門從事節能材料、EV（電動汽車）基礎設施等，不少項目已經在全球範圍內找到了市場。



綠色初創企業年內增82%



陳茂波指出，為響應《香港氣候行動藍圖2050》實現碳中和的目標，GreenTech Hub將成為一個充滿活力的協作平台，帶動更多商業機會，更可促進知識交流及協助籌募資金，有助推動綠色科技發展，並加速研發成果商品化的進程。



香港科技園公司行政總裁黃克強表示，香港綠色科技的初創企業數量在2024年內增加82%，充分展現該產業在本地發展的巨大潛力。科技園公司邀請16間機構成為合作夥伴，包括金融及商業機構、工商業支援機構等，為進駐的綠色科技公司提供不同支援，以聯動生態圈內各持份者的力量，培育更多創新綠色科技方案，以應對全球氣候挑戰。



設立專區展示科研成果



香港科技園公司綠色科技副總監李俊豪表示，GreenTech Hub匯聚各項綠色科技的創新方案，涵蓋綠色金融科技、綠色建築、新能源及智慧城市等領域。而GreenTech Hub為企業提供多元化的商業配對與合作機會，同時也為外界打造了一個展示香港初創企業創新能力的平台。他強調，香港擁有眾多技術實力雄厚的初創企業，因此需要協助他們將技術轉化為實際商品，並向外界展現其卓越的創新成果。