也門胡塞武裝宣布恢復對以色列船只的打擊

3月11日，在也門首都薩那，支持也門胡塞武裝的人員參加集會，表達支持恢復打擊以色列船只。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月12日電／據新華社報導，也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞11日在該組織控制的馬西拉電視台發布視頻講話時宣布，胡塞武裝即刻起恢復對通過紅海、阿拉伯海、曼德海峽和亞丁灣等海域的以色列船只的軍事打擊行動。