中評社北京3月12日電／網評：緊扣國家發展戰略 銳意進取展作為



來源：大公網 作者：軒轅靖



2025年，香港迎來高質量發展的新機遇。今年的政府工作報告賦予香港“鞏固優勢、深化改革、深度融入國家發展大局”的使命。國家也將通過制度創新、灣區協同等多維度部署助力香港高質量發展。



政府工作報告提出，“要全面準確、堅定不移貫徹‘一國兩制’、‘港人治港’、‘澳人治澳’、高度自治的方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實‘愛國者治港’、‘愛國者治澳’原則。支持香港、澳門發展經濟、改善民生，深化國際交往合作，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。”



“全面準確、堅定不移貫徹‘一國兩制’、‘港人治港’、高度自治的方針”“落實‘愛國者治港’原則”，是香港由亂到治邁向由治及興的關鍵，也是香港高質量發展的基礎，也凸顯香港的制度優勢。一方面，作為普通法體系下的國際金融中心，香港的司法獨立性與規則透明度是吸引全球資本的核心競爭力；另一方面，“愛國者治港”原則的全面落實，將推動行政、立法、司法機構的高效協同，減少政治內耗。譬如，去年3月香港通過實施《維護國家安全條例》，既保障了社會秩序，也是經濟穩定發展的底氣所在。因此，香港發揮“兩制”優勢，是香港長治久安的制度基礎，也是促進香港高質量發展的政治保障。



加快香港經濟結構轉型



香港既有內地大市場支撐，更有粵港澳大灣區規則銜接機制對接，為香港高質量發展提供充足的動能。當前，大灣區已形成“硬聯通─軟銜接─心融合”的遞進式發展格局：深中通道、港珠澳大橋等工程強化了物理連接；而“灣區通”工程推動的跨境政務服務、金融規則互認，則進一步消弭制度壁壘。