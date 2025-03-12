美油輪在英海域撞貨輪　或釀環境災難

中評社北京3月12日電／大公網綜合BBC、Sky News、《泰晤士報》報導：美國國防部租用的油輪“MV Stena Immaculate”10日上午在英國英格蘭東北部北海水域，與懸掛葡萄牙國旗的貨輪“MV Solong”猛烈相撞後起火，引發多次爆炸。前者運載約22萬桶航空燃油，外界擔憂這次事故或引發環境災難。



截至11日，“MV Stena Immaculate”的火勢已經撲滅，而“MV Solong”上的火勢仍在繼續，已燃燒逾24小時，並逐漸向南漂離撞擊地點。英國海岸巡防隊分區指揮官阿特金森表示，經過大範圍搜索，36名船員獲救，“MV Solong”上一名船員仍下落不明，推測該船員已死亡。



當地警方針對事故展開刑事調查，一名59歲男子被捕，涉嫌重大過失殺人罪。



“MV Stena Immaculate”由美國克羅利公司所有，並參與美國國防部“油輪安全”項目。該項目允許美國國防部使用10艘在美註冊油輪“在武裝衝突期或國家緊急狀態時”運輸燃料。美國克羅利公司證實，航空燃油已著火洩漏。如果油輪上1.8萬噸燃油全部洩漏，恐造成英國有紀錄以來最嚴重的燃油洩漏事件之一。按《泰晤士報》說法，相較於柴油或原油，航空燃油對水生生物危害更大。



此前有報導稱，“MV Solong”可能載有15個裝有有毒化學品氰化鈉（俗稱山埃）的貨櫃。航運公司Ernst Russ表示船上沒有載有氰化鈉的貨櫃，但仍未透露貨輪所運物品。英國航空、海事和安全事務部長邁克.凱恩表示，目前尚未發現任何污染跡象，但反污染措施已準備就緒。