特朗普陰影籠罩格陵蘭議會選舉

2月22日，美國總統特朗普乘直升機返回華盛頓白宮。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月12日電／綜合大公網、美聯社報導：格陵蘭島11日舉行議會選舉，結果預計將於12日公布。美國總統特朗普在格陵蘭島選舉前夕再次攪局。特朗普在社交媒體發文稱，美國願意投資數十億美元讓格陵蘭島居民“變得富有”，並呼籲他們加入美國。美媒指出，格陵蘭人並不想成為美國人。



人口約5.7萬人的格陵蘭島11日舉行議會選舉，決定31個議席歸屬。由於特朗普近期多次表示有意從丹麥手中“奪取”格陵蘭島控制權，獨立議題成為此次選舉的焦點之一。



特朗普9日在其自創社交平台Truth Social發文稱：“我們準備投資數十億美元來創造新的就業機會，讓你們（格陵蘭人）變得富有。而且，如果你們願意的話，歡迎你們加入世界上最偉大的國家──美國！”



美媒指出，雖然大部分格陵蘭人支持獨立，但他們並不想成為美國人。執政黨因紐特人共同體議員林格說，特朗普對格陵蘭島的“興趣”讓大多數當地居民感到害怕，“我們現在非常期待與歐洲建立更加牢固的聯繫，以確保我們的安全”。格陵蘭島自治政府總理埃格德日前亦批評美國不尊重格陵蘭島，並表示特朗普“極其不可預測”，讓人們感到不安。埃格德說，若自己所在的因紐特人共同體勝選，他的首要任務是向美國明確表示，格陵蘭島屬於格陵蘭人。