俄軍全綫進攻　庫爾斯克之戰進入最後階段？

2月28日，美國總統特朗普在華盛頓白宮迎接烏克蘭總統澤連斯基（右）。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月12日電／據新華社報導，烏克蘭武裝部隊總司令亞歷山大·瑟爾斯基10日說，在俄羅斯庫爾斯克州的數以千計烏軍部隊沒有被包圍的風險。但他同時暗示，烏軍部隊正在撤離。



時值美國與俄羅斯開啟談判之際，俄軍上周末從多個方向在庫爾斯克州發起大規模進攻，尋求分割包圍烏軍部隊。一些軍事分析師認為，庫爾斯克之戰進入“最後階段”。



全線進攻



瑟爾斯基10日說，俄軍投入大量兵力，但遭受嚴重人員和裝備損失。他已決定向庫爾斯克州烏軍部隊增援必要人力和設備，包括電子戰設備和無人機。



按照路透社說法，瑟爾斯基一邊表示形勢盡在掌控中，一邊暗示烏軍正在撤離，說“部隊正及時採取措施，機動到有利於防守的陣地”。



據路透社和英國《每日電訊報》報導，至多一萬烏軍面臨被包圍威脅。為避免更大損失，烏軍高層正考慮撤退。



一些俄羅斯軍事博主披露，俄軍從數支特種部隊、空降兵部隊等抽調人員組成突擊隊，潛入一條被烏克蘭關閉的地下天然氣管道，在直徑不到1.5米的管道內爬了大約15公裡，潛入烏方控制的蘇賈鎮附近，在管道內埋伏多日後，於8日切開口子，從烏軍後方發起突襲。俄軍主力部隊隨後全線發起進攻。



這條管道原本經由烏克蘭向歐洲供應天然氣，今年1月被烏方關閉。蘇賈是烏軍在庫爾斯克州占領的主要地區，也是這條管道的一個主要傳輸站和計量站。



烏軍總參謀部8日晚證實俄軍通過天然氣管道發動襲擊，稱無人機偵察發現後阻攔、消滅了這些俄軍部隊。有俄羅斯軍事博主懷疑突襲是否成功，理由是後勤跟不上。



現階段難以斷言這次突襲的效果，但多家西方媒體8日報導說，在俄軍持續進攻下，烏克蘭在庫爾斯克州面臨失敗。俄軍8日宣布在庫爾斯克州奪回蘇賈以北和西北方向4座村莊。9日俄軍又奪回3座村莊。

