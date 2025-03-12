特朗普衰退陰影籠罩　美股上演黑色星期一

這是3月4日在美國加利福尼亞州洛杉磯縣羅斯米德拍攝的一家塔吉特商店外景。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月12日電／據新華社報導，由於對美國經濟前景的擔憂顯著上升，市場人氣嚴重承壓，美國股市10日再次上演“黑色星期一”，紐約股市三大股指均大幅下挫。近期一些經濟學家提出的“特朗普衰退”概念，正被國際主流媒體和市場投資者頻繁使用。



10日當天並沒有發布重要經濟數據，但由於市場對美國經濟衰退的擔憂揮之不去，主要股指盤中節節下挫。截至收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌890.01點，跌幅為2.08%；標準普爾500種股票指數下跌155.64點，跌幅為2.70%；納斯達克綜合指數下跌727.90點，跌幅為4.00%。



其中，道指午後跌幅一度超過1100點，特斯拉公司股價跌幅超15%，英偉達公司、蘋果公司、博通公司、摩根大通集團、谷歌母公司“字母表”公司和“元”公司等權重股價格均出現4%以上的跌幅。



數據顯示，衡量投資者恐慌情緒和市場風險的芝加哥期權交易所波動指數（又稱“恐慌指數”）當日大幅上漲19.21%，午後時段最高升至29.56點。標普500指數約70%的成分股出現下跌。



市場研究機構金融研究與分析公司負責美國股票策略的首席投資策略師薩姆·斯托瓦爾表示，股市當前的回調是對美國政府關稅政策等單邊主義政策的反應。“人們正在討論潛在的經濟衰退，這加劇了投資者擔憂。”



摩根士丹利首席投資官兼首席美股策略師邁克·威爾遜說，對美國政府關稅政策壓縮企業盈利的擔憂和財政支出的減少短期可能推動美股再下跌5%。他警告，如果美國經濟出現衰退，標普500指數可能出現20%的跌幅。



截至10日收盤時，標普500指數已經從2月19日創下的歷史新高下跌8.7%，納斯達克綜合指數從去年12月16日創下的歷史高點下跌接近14%。



總統特朗普9日拒絕排除加征關稅等經濟政策引發美國經濟衰退的可能，加劇了市場對美國經濟前景的擔憂。特朗普當天接受美國福克斯新聞頻道採訪，當被問及是否預期美國今年會出現經濟衰退時，特朗普稱他“不願預測這樣的事情”。

