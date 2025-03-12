唐探背後的美國華工歷史：聚焦太平洋鐵路

《唐探1900》劇照。（資料圖片） 中評社北京3月12日電／據人民日報海外版報導，“喜鵲喜，賀新年，阿爸金山去賺錢。賺得金銀千萬兩，返來起屋兼買田。”在近日熱映的中國電影《唐探1900》中，一首中國方言歌謠貫穿其中。電影中，這首參與美國太平洋鐵路修建的華工時常吟唱的家鄉歌謠，也成為推動劇情發展的一環。



透過電影《唐探1900》的故事情節，觀眾得以拂去歷史塵埃，回望1900年前後美國華工的發展血汗史。



鏡頭背後的華工血汗



“1854年，我與7位四邑同鄉一道出發，經廣州到香港，又坐了整整3個月的船，來到這金山，途中就病死了兩個。”《唐探1900》中，由中國香港演員周潤發飾演的舊金山唐人街守護者、協盛堂堂主白軒齡，寥寥數語勾勒出19世紀中後期華工赴美打拼的沉重歷史。



《唐探1900》講述的偵探故事發生在1900年美國舊金山唐人街，主人公、華人中醫師秦福和被美國印第安部落收養的華工後代阿鬼，因一起案件偶然結識，組成“唐人街神探”組合。在偵破案件的過程中，他們結識了白軒齡和他的獨子白振邦，見證了舊金山華人艱難的生存處境，瞭解了華工參與修建太平洋鐵路的血汗歷史，並協助白軒齡及其家人，洗脫犯罪嫌疑，捍衛當地華人合法權益。



“電影中，白軒齡是一位唐人街‘大佬’，靠自己的打拼奮鬥一步步成長起來。同時，他具有強烈的家國情懷和民族氣節，為保護當地華人作出了很大犧牲。”正如周潤發所說，白軒齡作為最早到舊金山的淘金者、修建太平洋鐵路的幸存者，也是影片中華工血淚史的書寫者和見證者。影片藝術化展現的1900年前後的美國華工生存情況，是對那段歷史較為真實的還原。



1848年美國加州發現金礦後，大量中國東南沿海的貧苦民眾赴美謀生，被稱為“金山客”。1862年，美國開始修建橫貫北美大陸的鐵路——太平洋鐵路。其中，穿越整個內華達山脈的西段工程最為艱苦，白人工人大量離職。1864年起，鐵路公司開始大規模招募華工，約1.2萬名華工參與建設，人數約占所有鐵路工人的85%。華工承擔的工作包括在海拔2100米的內華達山脈開鑿15條隧道、50座橋梁，並鋪設1110公裡鐵軌。他們創新使用炸藥爆破技術，並在雪崩頻發區修建防雪廊。由於施工環境極為惡劣，華工死亡率高達10%。1869年5月10日，太平洋鐵路全線貫通，提前7年完工。

