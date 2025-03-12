菲律賓副總統莎拉·杜特爾特啟程前往荷蘭

中評社北京3月12日電／據新華社報導，菲律賓副總統辦公室說，副總統莎拉·杜特爾特12日早啟程前往荷蘭。載有其父、前總統杜特爾特的飛機11日晚已起飛前往荷蘭海牙。



菲律賓副總統辦公室說，當地時間12日上午7時40分，莎拉從馬尼拉啟程飛往阿姆斯特丹。



據當地媒體報導，莎拉11日深夜表示，她將跟隨其父親前往海牙參加國際刑事法院的審判。



菲律賓總統新聞辦公室11日發表聲明說，杜特爾特當天上午從境外返回，抵達馬尼拉國際機場後被警方拘留。有關方面向杜特爾特出示了國際刑事法院的逮捕令。