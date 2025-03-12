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紐約股市三大股指11日下跌
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2025-03-12 12:53:09
中評社北京3月12日電／據新華社報導，紐約股市三大股指11日下跌。
截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌478.23點，收於41433.48點，跌幅為1.14%；標準普爾500種股票指數下跌42.49點，收於5572.07點，跌幅為0.75%；納斯達克綜合指數下跌32.22點，收於17436.10點，跌幅為0.18%。
板塊方面，標普500指數十一大板塊全線下跌。工業板塊和必需消費品板塊分別以1.54%和1.18%的跌幅領跌，非必需消費品板塊跌幅最小，為0.26%。
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