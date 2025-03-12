美股匯債告急　危機一觸即發

華爾街股市經歷黑色星期一，其中納斯達克指數從歷史高位回調逾10%。（大公報） 中評社香港3月12日電／大公報報導，特朗普政府關稅政策損害自身經濟，面臨嚴重衰退，拖累華爾街股市經歷黑色星期一，急跌至半年低位，從中反映美元資產拋售潮愈演愈烈，隨時釀成新一波金融危機，勢必動搖美國金融霸權地位。



本周一道指、標指、納指出現2%至4%跌幅，美股三大指數全面由升轉跌，其中納斯達克指數從歷史高位回調逾10%，技術上步入調整市，其中科技股七巨頭風光不再，剛剛經歷本周一大冧市，七只科技股市值單日蒸發8300萬美元，折合6.4萬億港元，殺傷力實在不輕，反映出中國DeepSeek大模型技術突破，對高估值的美國科技股衝擊巨大，事實證明美國發動科技戰、關稅戰，阻不了中國科技進步及經濟發展。



衰退逼近 美國例外論破產



美國一再無理對中國加征進口關稅，目的之一是迫使企業將製造業遷回美國，但最終只是白費心機。全球最大對衝基金橋水創辦人達利歐對美國重振製造業大潑冷水，直言美國專長設計芯片，但不能有效地生產芯片，所生產出來的東西都沒有成本效益，在其有生之年，美國不可能在製造業方面與中國競爭。因此，特朗普加征關稅只會傷害自身經濟，逐步改變市場對美國擁有與眾不同的獨特地位與優勢、外國是不可比擬的看法，從美股今年大幅跑輸全球股市，可見市場憂慮美國衰退逼近，特朗普關稅政策將令美國例外論（American exceptionalism）全面破產。



事實上，美國不少有識之士及經濟學者警告關稅政策將導致經濟陷入嚴重衰退，一如上世紀三十年代經濟蕭條，特朗普也拒絕排除經濟因為關稅戰而陷入衰退的可能，可見肆意加關稅損人不利己，美國也是輸家。由於美股大冧，負財富效應影響，加上聯邦政府不斷裁員，令私人消費不容樂觀。亞特蘭大聯儲銀行的模型系統預期今年首季經濟收縮2.8%，甚為悲觀，難怪美股拋售潮愈演愈烈。



債務風險加劇 恐爆金融危機



特朗普冥頑不靈，表示不會理會股市波動，死撐關稅政策長遠有利美國，但投資者卻以實際行動對特朗普政府投下不信任票，拋售美元資產。繼美國前財長薩默斯警告美元在全球經濟主導地位不穩之後，另一位財經猛人前摩根士丹利亞洲主席羅奇亦認為，特朗普政策將推高通脹，金融市場泡沫爆破是時間上問題而已，最終美元會大跌。事實上，美匯指數拾級而下，一旦失守100點大關，美元跌勢將進一步加劇，又令股債價格受壓，美元、美債、美股將形成螺旋式下跌。



最令人擔心的是，美國向全球加征關稅，其中一個目的是填補每年約2萬億美元赤字，紓緩債務壓力，但相信這如意算盤打不響，反面臨各國連串報復性關稅衝擊，財赤隨時不減反增。橋水基金創辦人達利歐警告美國需削減赤字，否則三年內出現嚴重債務危機，目前美債已陷入長期熊市，債務危機可能比預期更早爆發，掀起新一波金融風暴。



總而言之，特朗普2.0政策不確定性高，美國股匯債市進入高度震蕩周期，資金加速流向人民幣資產，支持港股呈強。