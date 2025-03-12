富權：台灣當局背叛孫中山遺志

中評社香港3月12日電／澳門新華澳報12日發表富權文章：台灣當局懸掛孫中山先生遺像卻背叛“國父”。以下為文章內容。



今日是偉大的革命先行者孫中山先生逝世一百週年。在台灣地區，中國國民黨特別舉辦一系列活動，以緬懷這位創黨總理及中華民國的開國偉人。但是，目前正在執掌“中華民國”權杖，而且還在各種官衙懸掛孫中山先生遺像的民進黨當局，卻悄無聲色，反而是變本加厲地進行背叛孫中山先生“國家統一”、“振興中華”遺志的情勢，包括迫害表態“中國台灣省”的人士。正是“打著青天白日滿地紅旗反青天白日滿地紅旗”的逆子。



孫中山先生是中國近代民主革命的偉大先行者。孫中山先生畢生致力民主革命、民族振興和祖國統一事業，被日本割走占據的我國台灣省一直縈系在他的心中，他始終堅決捍衛祖國的主權領土完整，與西方列強瓜分祖國的圖謀作不屈鬥爭。他在臨終時仍然念念不忘廢除清政府與日本簽訂的一切不平等條約、牽掛著台灣的回歸和祖國的統一大業。



孫中山先生的一生中，十分牽掛祖國寶島台灣，曾經四次親蒞寶島，在台灣建立革命組織，委派人員在台灣建立興中會分會、同盟會分會，以此來宣傳革命思想，發展革命力量，開展革命活動，播灑革命的種子，讓中華民族之根深深地紮根於台灣同胞的心中。台灣成為國民革命的重要謀略基地，及支援革命事業的資金來源、幹部後備庫和革命黨人的可靠根據地。



孫中山先生率先提出“恢復台灣，鞏固中華”及“速圖中國之統一及解放”的主張，矢志不渝維護祖國統一，殫精竭慮謀求祖國統一，為了“力謀中國之統一”而不屈不撓奮鬥終生。孫中山先生是最早將“收復台灣”付諸實際行動的人。孫中山先生及其同盟會的革命鬥爭不僅向台灣人民傳播了嶄新的思想觀念，而且直接為台灣人民的革命鬥爭進行了組織上的準備；不僅從一定程度上造就了島內的革命形勢，而且吸引了一批台灣同胞投身到大陸的革命中來，推動了祖國大陸革命事業的發展，為台灣回歸祖國打下了堅實的基礎。

