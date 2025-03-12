雷諾CEO：在汽車行業歐洲應向中國學習

中評社北京3月12日電／據新華社報導，法國《法蘭西西部報》近日發表題為《雷諾集團負責人盧卡·德·梅奧：“中國人教會了我們什麼”》的報導說，法國汽車製造商雷諾集團首席執行官梅奧日前公開呼籲，面對中國強勁發展勢頭，在汽車行業，歐洲應當轉變思維方式，向中國學習，以避免徹底落後。



報導援引梅奧近期在盧森堡舉行的一場行業論壇上的發言說，在汽車行業發展方面，中國現在“手握方向盤”，而歐洲“坐在乘客位置”，路線圖不再由歐洲掌握，至少在短期內如此。



梅奧指出，目前歐洲僅控制著10%的電池生產，90%的鋰精煉產能在中國。歐洲建設充電基礎設施的速度也慢了很多。



梅奧表示，歐洲市場對電動汽車需求不足，因為歐洲產的電動汽車競爭力不強，比中國車售價更高，而歐洲民眾的購買力跟不上。



梅奧表示，汽車向電氣化發展是有利趨勢，“我們不會再回到過去了”。歐洲應採取虛心態度，建立新的聯繫，與中國製造商合作，從他們的方法中汲取靈感，並嘗試預測新的技術革命方向。



梅奧說，中國車企知道如何快速前進，有能力在兩年內開發出新車型並投入市場。歐洲應向中國企業學習更快地設計和製造，雷諾決定在上海建立一個研發中心，“這將使我們能夠在兩年內在歐洲開發出一款小型電動汽車”。