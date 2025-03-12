北海撞船事故引發生態環境擔憂

中評社北京3月12日電／據新華社報導，英國海岸警衛隊10日發布公告說，“史丹納完美”號油輪和“再會”號貨輪在英國東約克郡附近的北海海域相撞，導致這兩艘分別裝載大量航空煤油和有毒化學品的船只起火。多家媒體的視頻畫面顯示，事故現場可見大量黑色濃煙。



目前有關方面尚未公布燃油燃燒和洩漏的具體情況，英國海岸警衛隊當天表示正評估可能的應對措施。不少生態環境專家指出，這一事故對當地環境影響“可能十分嚴重”，將對當地野生動物造成“毀滅性”危害並長期持續。



燃油和有毒化學品引發擔憂



美國軍方發言人10日對媒體表示，涉事油輪“史丹納完美”號由美國海軍軍事海運司令部短期租用。油輪運營方克羅利公司當天發表聲明說，該油輪載有22萬桶航空煤油，撞擊造成裝載航空煤油的貨艙破裂，引發船上火災。



實時船舶追蹤網站“海上交通”的信息顯示，涉事貨輪“再會”號懸掛葡萄牙國旗。據《勞埃德船舶日報》報導，它載有不明數量的酒精以及15個集裝箱的氰化鈉等化學品。貨輪的船東恩斯特·魯斯公司表示，兩艘船都遭受了“嚴重損壞”。



英國政府針對氰化鈉的事故管理指南介紹，氰化鈉遇到水、潮濕空氣、酸和酸式鹽後會釋放劇毒的氰化氫煙霧，此外在受熱分解時會釋放出含有氰化氫和氮氧化物等有毒害物質的煙霧。



英國首相基爾·斯塔默的發言人表示，現場情況“讓人極其擔憂”。



儘管目前缺乏事故對環境影響的準確評估，但多個環保組織和有關專家已表示嚴重擔憂。英國埃克塞特大學研究人員保羅·約翰斯頓說：“隨著有關這些（涉事）船只所載物品的更多信息浮出水面，我們極為擔心這些化學物質可能對海洋生物造成的多重毒害。”

