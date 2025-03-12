香港樓市小陽春　新盤飆4倍二手彈60%

中評社香港3月12日電／﻿大公報報導，財政預算案“加甜”措施引爆新盤開售潮，多個新盤熱賣。中原地產統計顯示，3月首9日整體一手市場錄得約1058宗成交，較上月同期的約200宗大增超過4倍。在一手市場帶動下，二手市場也回暖，交投反彈60%，一、二手樓市同步迎來小陽春。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，財政預算案將定額100元印花稅門檻上調至400萬元，細價新盤即時受惠，帶動市場氣氛轉旺。3月首9日一手市場成交約1058宗，較上月同期大增逾4倍，發展商套現逾62億元，較上月同期的約15億元上升3.1倍。



400萬元以下成交升2.8倍



本月一手市場中，樓價1000萬元以下成交占整體高達95%。開放式、一房及兩房單位備受追捧，成交占整體80%，反映剛需盤承接力強勁。400萬元以下一手成交錄得約166宗，占總成交15%，較上月同期的約43宗上升2.8倍。這些成交主要來自三個樓盤，其中元朗朗天峰錄62宗，天水圍YOHO WEST PARKSIDE錄44宗，九龍城南首錄21宗。



陳永傑指出，近期新盤首批單位開售即迅速售罄，帶動入市氣氛，同時促使購買力回流二手市場。中原地產3月促成二手買賣宗數較上月急升60%，其中低於400萬元的細價盤占整體成交約45%。



他預計，隨樓市轉旺，發展商將加快推盤，3月全月一手成交料約2500至2800宗，較2月增約1倍，有望挑戰自去年10月近3000宗後的5個月新高。